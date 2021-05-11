Başakşehir Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son üç maçını kaybetmeyen, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı ev sahibi takım, 2-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde 4 eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen kadroda yer almayacak.

DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de dört futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Tolga Ciğerci ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu dört oyuncu, Kayserispor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

İSTATİSTİKLER

Kayserispor ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Başakşehir, bu yenilgiyi son karşılaşmada aldı. Başakşehir'e konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan ve sadece bir gol atabilen Kayserispor, 2015/16 sezonundan bu yana çıktığı beş karşılaşmayı da kaybetti. Sezonun ilk yarısında Kayserispor'a 2-0 yenilen Başakşehir, Süper Lig tarihinde sadece bir kez rakibine sezonun her iki karşılaşmasında da kaybetti. Yalçın Koşukavak göreve geldikten sonra oynadığı üç Süper Lig maçında 5 puan toplayan Kayserispor, önceki sekiz karşılaşmada 4 puan alabilmişti.

Süper Lig'de beş maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılmayan Başakşehir, bu sezon ilk kez altı maçlık yenilmezlik serisi yakalamak için sahaya çıkıyor. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 14 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Kayserispor, bu iki galibiyeti de gol yemediği iki karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenerek aldı. Edin Visca bu sezon Kayserispor'a karşı ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Bosna Hersekli oyuncu bundan önceki dört Süper Lig sezonunda da en az bir Kayserispor maçında gol katkısı yaptı. Danijel Aleksic'in bu sezon iç sahada yaptığı gol katkılarının tamamı 2021 takvim senesinde geldi.

Kayserispor formasıyla Süper Lig kariyerinde iki golü bulunan Deniz Alibec, bu iki golü de Başakşehir filelerine gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de dokuz gol atan Kayserispor forveti İlhan Parlak, kariyerinde daha yüksek bir sayıyı sadece 2012/13'te Karabükspor formasıyla yakaladı.

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Kayserispor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.