Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk mücadelesi!
Başakşehir Kayserispor maçı ile şampiyonluk mücadelesinde son viraja girilecek. 66 puanla ligin liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, bu maçı kazanması halinde adını tarihe yazdıracak. Şu ana kadar yalnızca 5 farklı takımın şampiyon olabildiği Süper Lig'de Başakşehir'in şampiyonluğu elde etmesi halinde bu sayı 6'ya çıkacak. Diğer taraftan Başakşehir Kayserispor maçı, Kayseri şehrinin gelecek yıl Süper Lig mücadelesini sürdürebilmesi açısından da kritik bir öneme sahip olacak. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler
Başakşehir Kayserispor maçı Süper Lig'de düşme hattının son halini ve şampiyonluk kaderini belirleyecek. En yakın rakibi Trabzonspor ile arasında 4 puan fark bulunan Başakşehir, bu maçı kazanması halinde şampiyon olarak kupanın sahibi olacak. Kayserispor'un kazanması halinde ise ligde kalma umutları yeniden yeşermiş olacak. Peki, futbol otoritelerinin yakından takip edeceği Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek. 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in 33. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.
En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
ALTINCI FARKLI ŞAMPİYON OLABİLİR
Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerse Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak.
Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak.
EN FAZLA GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU
1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.
Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.
İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON GALATASARAY
1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.
İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında 4-0 galip gelerek, ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.
Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2018-2019 sezonunda Galatasaray elde etti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF 3 KUPA
Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için Hes Kablo Kayserispor maçına odaklanan Medipol Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor.
Turuncu-lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.
Medipol Başakşehir ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak. Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı geçmesi halinde ise 10 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG ŞAMPİYONLARI
Sezon Şampiyon
1959 Fenerbahçe
1959-60 Beşiktaş
1960-61 Fenerbahçe
1961-62 Galatasaray
1962-63 Galatasaray
1963-64 Fenerbahçe
1964-65 Fenerbahçe
1965-66 Beşiktaş
1966-67 Beşiktaş
1967-68 Fenerbahçe
1968-69 Galatasaray
1969-70 Fenerbahçe
1970-71 Galatasaray
1971-72 Galatasaray
1972-73 Galatasaray
1973-74 Fenerbahçe
1974-75 Fenerbahçe
1975-76 Trabzonspor
1976-77 Trabzonspor
1977-78 Fenerbahçe
1978-79 Trabzonspor
1979-80 Trabzonspor
1980-81 Trabzonspor
1981-82 Beşiktaş
1982-83 Fenerbahçe
1983-84 Trabzonspor
1984-85 Fenerbahçe
1985-86 Beşiktaş
1986-87 Galatasaray
1987-88 Galatasaray
1988-89 Fenerbahçe
1989-90 Beşiktaş
1990-91 Beşiktaş
1991-92 Beşiktaş
1992-93 Galatasaray
1993-94 Galatasaray
1994-95 Beşiktaş
1995-96 Fenerbahçe
1996-97 Galatasaray
1997-98 Galatasaray
1998-99 Galatasaray
1999-00 Galatasaray
2000-01 Fenerbahçe
2001-02 Galatasaray
2002-03 Beşiktaş
2003-04 Fenerbahçe
2004-05 Fenerbahçe
2005-06 Galatasaray
2006-07 Fenerbahçe
2007-08 Galatasaray
2008-09 Beşiktaş
2009-10 Bursaspor
2010-11 Fenerbahçe
2011-12 Galatasaray
2012-13 Galatasaray
2013-14 Fenerbahçe
2014-15 Galatasaray
2015-16 Beşiktaş
2016-17 Beşiktaş
2017-18 Galatasaray
2018-19 Galatasaray
ŞAMPİYON OLMASI HALİNDE KASASI DOLACAK
Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak.
Turuncu-lacivertli takım, elde edeceği şampiyonlukla hem Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak hem de önemli miktarda bir para kazanacak.
Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koyacak.
Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak.
GELİR KALEMLERİ
Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira “ayak bastı” parası alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazandığı takdirde toplamda 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi olacak.
Turuncu-lacivertli takım, mutlu sona ulaşması durumunda şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak. Medipol Başakşehir, ligdeki son maçında da Kasımpaşa'yı yenmesi halinde toplam 145 milyon lira gelir elde edecek.
Lig yarışında ipi göğüslemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. Turuncu-lacivertlilerin alacağı galibiyet ve beraberliklerle de bu rakamı artırma şansı olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.
Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.
Turuncu-lacivertli takımın kazanacağı bu paraya sponsorluklar ve maç günü gelirleri dahil değil.
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