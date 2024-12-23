×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Kasımpaşa sk maç kadrosu

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir - Kasımpaşa#Başakşehir - Kasımpaşa Sk#Başakşehir Kasımpaşa Sk Maç Kadrosu
Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Başakşehir Kasımpaşa sk maç kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 10:53

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek. Başakşehir - Kasımpaşa puan durumları ve maçın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Kasımpaşa sk maç kadrosu

Haberin Devamı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen ve 5 puan toplayan Kasımpaşa ise haftaya 19 puanla giriyor. Peki, Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı izle bilgisi

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Kasımpaşa sk maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Başakşehir Kasımpaşa sk maç kadrosu

Haberin Devamı

Başakşehir'de eksikler fazla

Başakşehir'de kart cezalıları Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Deniz Türüç bu mücadelede sahada olamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir - Kasımpaşa#Başakşehir - Kasımpaşa Sk#Başakşehir Kasımpaşa Sk Maç Kadrosu

BAKMADAN GEÇME!