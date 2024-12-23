Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Kasımpaşa sk maç kadrosu

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen ve 5 puan toplayan Kasımpaşa ise haftaya 19 puanla giriyor. Peki, Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı izle bilgisi

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Kasımpaşa sk maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Başakşehir'de eksikler fazla

Başakşehir'de kart cezalıları Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Deniz Türüç bu mücadelede sahada olamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.