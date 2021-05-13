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GeriFutbol Başakşehir, Junior Fernandes'e veda etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Junior Fernandes'e veda etti

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Başakşehir, Junior Fernandes'e veda etti

Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes için veda mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ocak ayında takıma dahil olan Fernandes'in sözleşmesinin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şilili futbolcu, 2017-2020 yıllarında 2,5 sezon Aytemiz Alanyaspor forması giymiş, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ittihad Kalba'ya transfer olmuştu.

Ittihad Kalba ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'le anlaşan 33 yaşındaki Fernandes, turuncu-lacivertli takımla 11 maça çıktı ve 2 gol attı.

Başakşehir, Junior Fernandese veda etti

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