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Başakşehir, Jerome Opoku'nun satın alma opsiyonunu kullandı

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#Süper Lig#Başakşehir#Jerome Opoku
Başakşehir, Jerome Opokunun satın alma opsiyonunu kullandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 14:12

Başakşehir, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Jerome Opoku'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Başakşehir, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Arouca’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki savunma oyuncusu Jerome Opoku'nun satın alma opsiyonunun kullandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında Portekiz kulübü Arouca'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Jerome Opoku'nun opsiyonu kullanılarak oyuncumuz ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Jerome Opoku'ya başarılar" ifadeleri kullanıldı.

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Opoku, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig’de 28 maçta forma giyerken, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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#Süper Lig#Başakşehir#Jerome Opoku

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