×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Başakşehir, Ivan Brnic'i kadrosuna kattı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Başakşehir#Ivan Brnic
Başakşehir, Ivan Brnici kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 11:15

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Olympiakos'un Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic'i renklerine bağladı.

Haberin Devamı

Başakşehir, Brezilyalı sol kanadı Davidson'la olan sözleşmesini kısa bir süre önce feshetmişti.

Turuncu-lacivertliler bu bölgede oluşan boşluğu, Yunan ekibi Olympiakos forması giyen Ivan Brnic ile doldurdu. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sezonun ilk yarısını Slovenya'da kiralık olarak NK Celje'de geçiren 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 27 maçta 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

Brnic, NK Celje'nin UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'i 5-1 mağlup ettiği maça 1 gol - 1 asistle damgasını vurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Başakşehir#Ivan Brnic

BAKMADAN GEÇME!