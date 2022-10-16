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Canlı Anlatım: Başakşehir İstanbulspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#İstanbulspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Başakşehir İstanbulspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 16:15

Başakşehir ile İstanbulspor, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

İlk yarı bitti

Başakşehir: 1

İstanbulspor: 0

Goller: 26' Ndayishimiye

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

26. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’in solundan filelere gitti. 1-0

33. dakikada Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.

Başakşehir İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10'uncu Hafta mücadelesinde Başekşehir, İstanbulspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Başakşehir#İstanbulspor#Süper Lig

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