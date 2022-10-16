Canlı Anlatım: Başakşehir İstanbulspor maçı

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Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
İlk yarı bitti
Başakşehir: 1
İstanbulspor: 0
Goller: 26' Ndayishimiye
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
26. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’in solundan filelere gitti. 1-0
33. dakikada Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.
Başakşehir İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 10'uncu Hafta mücadelesinde Başekşehir, İstanbulspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebiliyor.