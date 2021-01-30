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GeriFutbol Başakşehir ilk defa ilk 45’te 3 gol yedi
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Başakşehir ilk defa ilk 45’te 3 gol yedi

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Başakşehir ilk defa ilk 45’te 3 gol yedi
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Medipol Başakşehir ile Hatayspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon ilk kez bir maçın ilk 45 dakikasında ağlarında 3 gol gördü.

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım, Diouf, Akintola ve Boupendza’nın golleriyle 3-0 önde kapadı.

2020-2021 sezonunda beklentilerin uzağında kalan turuncu-lacivertliler, Hatayspor karşılaşmasıyla bir ilki de yaşamış oldu. İstanbul temsilcisi, bu sezon ilk kez bir müsabakanın ilk 45 dakikasında filelerinde 3 gole engel olamadı.

Başakşehir ilk defa ilk 45’te 3 gol yedi

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