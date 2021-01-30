Başakşehir ilk defa ilk 45’te 3 gol yedi
Medipol Başakşehir ile Hatayspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, bu sezon ilk kez bir maçın ilk 45 dakikasında ağlarında 3 gol gördü.
Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım, Diouf, Akintola ve Boupendza’nın golleriyle 3-0 önde kapadı.
2020-2021 sezonunda beklentilerin uzağında kalan turuncu-lacivertliler, Hatayspor karşılaşmasıyla bir ilki de yaşamış oldu. İstanbul temsilcisi, bu sezon ilk kez bir müsabakanın ilk 45 dakikasında filelerinde 3 gole engel olamadı.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle