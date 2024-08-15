Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı canlı izle!

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Başakşehir, bugün Iberia Tiflis ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek. İstanbul ekibi, tek farklı geride olursa karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Başakşehir, Avrupa kupalarında 54. maçına çıkacak. Peki Başakşehir-Iberia Tiflis ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir-Iberia Tiflis maçı canlı yayın bilgisi...

BAŞAKŞEHİR-IBERIA TIFLIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir ile Iberia Tiflis rövanş maçı, 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

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BAŞAKŞEHİR İÇİN TUR İHTİMALLERİ

Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.​​​​​​​

PLAY-OFF RAKİBİ, ST. PATRICK'S ATHLETIC İLE SABAH KARŞILAŞMASININ GALİBİ OLACAK

RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 54. MAÇI

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 53 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

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Söz konusu müsabakalarda 78 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.