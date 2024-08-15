Canlı anlatım: Başakşehir Iberia Tiflis maçı

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UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, 1-0'ın rövanşında Iberia Tiflis'i konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR 1-0 IBERIA TİFLİS

GOL: 50' Piatek

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Leo Duarte, Opoku, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek, Davidson

Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Cheickne

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada sol taraftan Mageishvili’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Kokhreidze topuğuyla vuruşunu yaptı fakat kaleci Muhammed topu çeldi. Pozisyonun devamında Başakşehir savunması kaleciden seken meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

16. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına kadar giren Pelkas’ın sol çaprazdan uzak direğe şutunda kaleci Makaridze meşin yuvarlağı çeldi.

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ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, Lima, Keny, Berkay Özcan, Berat Özdemir, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Atan'ın Gürcistan ekibi karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.

DJALO KADRODA YOK

RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Djalo, turuncu-laciverli ekibin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita ile oynadığı ilk maçta sakatlandı.

BAŞAKŞEHİR-IBERIA TIFLIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir ile Iberia Tiflis rövanş maçı saat 20.45'te başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilir.

BAŞAKŞEHİR İÇİN TUR İHTİMALLERİ

Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

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Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.​​​​​​​

PLAY-OFF RAKİBİ, ST. PATRICK'S ATHLETIC İLE SABAH KARŞILAŞMASININ GALİBİ OLACAK

RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 54. MAÇI

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 53 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

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Söz konusu müsabakalarda 78 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.