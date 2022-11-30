Canlı: Başakşehir-Hull City (Ozan Tufan ve Doğukan sahada)

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Süper Lig ekibi Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City ile Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor
BAŞAKŞEHİR 1-0 HULL CITY
İkinci yarı oynanıyor...
GOL: 14' Aleksic (P)
İlk yarı sonucu: 1-0
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Aleksic, Berkay, Szysz, Okaka
Hull City: Ingram, Greaves, Figueiredo, Docherty, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Woods, Estupinan, Fleming, Jones, Christie
BAŞAKŞEHİR-HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BAŞAKŞEHİR-HULL CİTY hazırlık maçı saat 15:30'da başladı. Karşılaşma, Hull City YouTube kanalından canlı yayınlanıyor...