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Canlı: Başakşehir-Hull City (Ozan Tufan ve Doğukan sahada)

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#Başakşehir-Hull City#Başakşehir-Hull City Maçı Ne Zaman#Hazırlık Maçı
Canlı: Başakşehir-Hull City (Ozan Tufan ve Doğukan sahada)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 15:30

Süper Lig ekibi Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City ile Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

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Süper Lig ekibi Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City ile Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor

BAŞAKŞEHİR 1-0 HULL CITY

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 14' Aleksic (P)

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Aleksic, Berkay, Szysz, Okaka

Hull City: Ingram, Greaves, Figueiredo, Docherty, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Woods, Estupinan, Fleming, Jones, Christie

BAŞAKŞEHİR-HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BAŞAKŞEHİR-HULL CİTY hazırlık maçı saat 15:30'da başladı. Karşılaşma, Hull City YouTube kanalından canlı yayınlanıyor...

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#Başakşehir-Hull City#Başakşehir-Hull City Maçı Ne Zaman#Hazırlık Maçı

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