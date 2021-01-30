Başakşehir Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç önü notları

Başakşehir ile oynadığı son iki resmi maçı kazanan Hatayspor, daha önceki toplam yedi karşılaşmadan sadece bir galibiyet çıkarabilmişti. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Başakşehir, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı. Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Hatayspor, bu galibiyetlerde kalesini gole kapattı.

Başakşehir, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 13 maçı kaybetmedi ve son beş karşılaşmada rakiplerine puan vermedi. Süper Lig tarihinde bir sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlar arasında 20. maçlar itibarıyla en az puan toplayan ve en fazla gol yiyen ekip Başakşehir. Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ve bu bölgeden en fazla şut çeken takım Başakşehir. Bu sezon Başakşehir formasıyla resmi maçlarda üç gole ulaşan Mehmet Topal, kariyerinin en yüksek sayısını egale etmek için sahaya çıkıyor. Hatayspor forveti Aaron Boupendza, İstanbul takımlarına karşı forma giydiği son iki Süper Lig maçında ikişer gol kaydetti.

BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak

Ligde son üç maçını kazanamayan ve TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 15. sırada girdi. Son iki maçından galibiyetle ayrılamayan Atakaş Hatayspor ise 32 puanla 7. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci de sarı kart ceza sınırında.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE OKAN BURUK DÖNEMİ 599 GÜN SÜRDÜ

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu geride kalan sezon kazandıran teknik direktör Okan Buruk ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini Okan Buruk ile yaşadı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu geride kalan sezon kazandıran teknik direktör Okan Buruk ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Abdullah Avcı'nın ardından 11 Haziran 2019'da takımın başına geçen Okan Buruk, İstanbul ekibinde 599 gün görevde kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayarak, Süper Lig'in 6. farklı şampiyonu olmayı başardı.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise ligde ilk yarı sonunda 44 puanla lider Beşiktaş'ın 20 puan gerisinde kaldı ve 15. sırada yer aldı.

Son olarak Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa maçının da kaybedilmesinin ardından İstanbul ekibinde Okan Buruk dönemi sona erdi.

İlk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu

Okan Buruk, Medipol Başakşehir'deki ilk sezonunda tarihi bir başarı elde ederek takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, pandemi nedeniyle 26 Temmuz 2020'de tamamlanabilen ligi 69 puanla Trabzonspor'un 4 puan önünde lider tamamlayarak şampiyonluk kupasına ulaştı.

İstanbul ekibi, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi ile ligi tamamladı. 65 gol attığı sezonda, 34 gol yedi.

AVRUPA'DA TARİHİ BAŞARI

Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa kupalarında da en büyük başarısını yakaladı.

2019-2020 sezonunda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başaran Medipol Başakşehir, Süper Lig şampiyonu olarak aynı yılda Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele etme hakkı kazandı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

İstanbul temsilcisi, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşını sahasında uzatmalarda 4-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turda Danimarka ekibi Kopenhag'ı sahasında 1-0 yenen Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-0 kaybetti ve çeyrek final şansını kaçırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MANCHESTER UNİTED GALİBİYETİ

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez teknik direktör Okan Buruk ile mücadele etti.

Grup aşamasından Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayan İstanbul ekibi, ilk iki maçını Leipzig ve Paris Saint-Germain karşısında gol atamadan kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gollerini, ilk galibiyetini ve ilk puanlarını İngiliz ekibi Manchester United ile oynadığı üçüncü grup maçını 2-1 kazanarak elde etti.

Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ni 1 galibiyet, 5 yenilgi ve toplanan 3 puan ile son sırada tamamladı.

SON MAÇI SÜPER KUPA

Okan Buruk'un, Medipol Başakşehir'in başındaki son karşılaşması Trabzonspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçı oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Trabzonspor'a 2-1 yenilerek Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı.

Bu maçın iki gün ardından ise Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısında yeni teknik direktörüyle yoluna devam edecek.