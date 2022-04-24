Canlı anlatım: Başakşehir Hatayspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor.

BAŞAKŞEHİR 0-0 HATAYSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen

Hatayspor: Munir, Fatih, Adekugbe, Onur, Sackey, Boudjemaa, Sadık, Benzia, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf

BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Başakşehir, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 ekranlarından canlı izlenebilir.

Başakşehir Hatayspor maçı ile Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesi ekranlara gelecek. Başakşehir karşısında 13'üncü kez sahaya çıkacak olan Hatayspor, bu karşılaşmalardan 4 kez galibiyetle ayrıldı.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 34. haftasında Hatayspor’u konuk edecek. Turuncu-laciverlilerde tek hedef 3 puan.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Başakşehir, bugün saat 16.00’da Hatayspor’u ağırlayacak. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hesapları yapan İstanbul temsilcisi, rakibini kayıpsız geçerek ligde 3 maçlık yenilmezlik serisini 4’e çıkarmak istiyor. Turuncu-lacivertliler, ligde 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 54 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Konuk ekip Hatayspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile aldığı 49 puanla 9. sırada bulunuyor.



SÜPER LİG’DE 4. RANDEVU

İki ekip Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir, bu maçlarda rakibine karşı bir kez üstünlük kurarken konuk ekip 2 kez galip geldi. Söz konusu maçlarda İstanbul temsilcisinin 4 golüne Hatayspor 10 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Hatay’da oynanan müsabakadan Başakşehir 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olmuştu.



CEZA SINIRINDA 8 OYUNCU VAR

Bugün oynanacak karşılaşma öncesinde Başakşehir’de Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hatay temsilcisinde de Mame Diouf, Sam Adekugbe, Mehdi Boudjemaa, Munir, Simon Falette ceza sınırında bulunan oyuncular.



ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALIYOR

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler’in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın.