Başakşehir Hatayspor maçı ile sezon öncesi mücadeleler devam ediyor. Başakşehir ile kariyerindeki 11'inci mücadelesine hazırlık maçı kapsamında çıkacak olan Hatayspor, takım içi dinamikleri gözlemlemek için büyük bir fırsata sahip olacak. Geçtiğimiz sezon rakibine karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Hatay ekibi, bu kez takımın durumunu gözden geçirmek için sahada olacak. Peki, Başakşehir Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Hatayspor maçı, 3 Ağustos Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

HATAYSPOR'DAN KANAT TRANSFERİ

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Troyes takımı forması giyen sol kanat oyuncusu Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis'in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis'e bordo-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da Saint-Louis ile canlı bağlantıyla görüştüğü ve futbolcuya yeni sezonda başarılar dilediği bildirildi.