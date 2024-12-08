BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇI || Muhtemel 11'ler belli oldu! Başakşehir Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Başakşehir Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 15. Haftası karşılaşmaları kapsamında bu akşam oynanacak Başakşehir Hatayspor maçı öncesinde sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Karşılaşmayla ilgili maçın saati ve kanalı gibi sorgulanan ayrıntılar belli oldu. Araştırılan detayları haberimizde derledik. Peki, Başakşehir Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Hatayspor maçı bugün yani 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Pedro, Fernandes, Aboubakar

Haberin Devamı

SÜPER LİG’DE 9. RANDEVU

Başakşehir, Hatayspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda İstanbul ekibinin 5 galibiyeti bulunurken, Hatayspor ise 2 kez galip gelmeyi başardı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir’in attığı 13 gole, Hatayspor 11 golle karşılık verdi.

BAŞAKŞEHİR, 10 MAÇ SONRA KAZANDI

Başakşehir, Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi’nde üst üste yaşadığı kayıplara Göztepe maçıyla son verdi. Turuncu-lacivertliler 6’sı Süper Lig, 4’ü UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplamda 10 maç sonra galibiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe ile karşılaşan Başakşehir, rakibini ilk yarıda bulduğu 4 golle 4-1 mağlup etti. Bu dönemde Kayserispor, Eyüpspor, Kopenhag, Beşiktaş ve Petrocub maçları beraberlikle sonuçlanırken, Rapid Wien, Trabzonspor, Celje, Konyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise sahadan puansız ayrıldı.