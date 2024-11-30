Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Göztepe muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgisi

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında bugün sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Başakşehir Göztepe muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Başakşehir Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Göztepe hangi kanalda? İşte, Süper Lig Başakşehir Göztepe maçı canlı izle detayları...
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak Başakşehir - Göztepe maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Başakşehir'de tek eksik
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu ise bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Rams Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Crespo, Pelkas, Deniz, Serdar, Piatek.
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Tijanic, Matsuki, Dennis, Juan, Romulo.