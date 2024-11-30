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Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Göztepe muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgisi

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Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Başakşehir Göztepe muhtemel 11ler ve canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 11:38

Süper Lig’de heyecan Başakşehir Göztepe maçı ile devam ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak Başakşehir Göztepe maç kadrosu ve mücadelenin detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor. Ligde son 6 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Son 4 maçında 3 galibiyet alan Göztepe ise haftaya 21 puanla 5. sırada giriyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Göztepe muhtemel 11'ler...

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında bugün sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Başakşehir Göztepe muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Başakşehir Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Göztepe hangi kanalda? İşte, Süper Lig Başakşehir Göztepe maçı canlı izle detayları...

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak Başakşehir - Göztepe maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Başakşehir'de tek eksik

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

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Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Başakşehir Göztepe muhtemel 11ler ve canlı yayın bilgisi

Muhtemel 11'ler

Rams Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Crespo, Pelkas, Deniz, Serdar, Piatek.

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Tijanic, Matsuki, Dennis, Juan, Romulo.

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