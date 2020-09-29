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Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. İkiye iki turnuvanın ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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