Canlı anlatım: Başakşehir - Giresunspor maçı

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Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Başakşehir 1-0 Giresunspor

Gol: 38' Ndayishimiye

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

27. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan topla beraber ilerleyen Borja Sainz’in içeri çevirdiği topu Görkem Sağlam, Hayrullah Bilazer’e aktardı. Hayrullah’ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım’a çarparak taca gitti.

38. dakikada Berkay Özcan’ın sağ kanada gönderdiği topu kontrol eden Serdar Gürler’in ceza sahası içine ortaladığı top kafalardan sekerek Ndayishimiye’nin önünde kaldı. Youssuf Ndayishimiye’nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Onurcan’ın sağından filelerle buluştu. 1-0

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahin, Mounir, Keny

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Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Sergen, Perez, Campuzano, Mejia, Görkem Sağlam, Serginho, Sainz, Bajic

Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında karşılıklı gol sesi çıkmayan iki takımdan biri olan İstanbul Başakşehir, son dört iç saha karşılaşmasında aynı sonucu üst üste iki kez almadı. Boz Baykuşlar, 2022/23'te taraftarı önünde aldığı dört galibiyette de 2+ gol kaydetti. Süper Lig deplasmanlarındaki son dört maçını kazanamayan Giresunspor, tek sezonda daha uzun bir galibiyet hasretini en son küme düştüğü 1976/77'de dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada yaşadı.

Son altı Süper Lig maçında aynı sonucu üst üste iki kez almayan İstanbul Başakşehir, bu dönemde gol attığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Boz Baykuşlar, Emre Belözoğlu yönetiminde sadece iki kez üst üste iki lig mücadelesinden puansız ayrıldı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı maçın dördünden puan alan Giresunspor, daha önceki 18 ziyaretinde puan çıkardığı karşılaşma sayısını geride bırakmayı hedefliyor. Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği tüm maçları kazanan iki takımdan biri İstanbul Başakşehir. Giresunspor ise bu dönemde geri düştüğü altı karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi. İstanbul Başakşehir, 2022/23 Süper Lig sezonunda en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri konumunda. Giresunspor ise bu dönemdeki iki galibiyetini de kalesini gole kapatabildiği iki karşılaşmada İstanbul takımlarından aldı.

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Geçen hafta Fenerbahçe karşısında Nisan 2022'den bu yana ligde ilk kez ceza sahası dışından gol yiyen Volkan Babacan, bu sezon Süper Lig'de 3+ karşılaşmada görev alan kaleciler arasında üst üste iki maçta gol yemeyen tek file bekçisi. Bu sezon Giresunspor'un ligde en golcü ismi olan Riad Bajic, Süper Lig kariyerinde İstanbul Başakşehir karşısındaki tek golünü oyuna sonradan dahil olduğu tek randevu olan Aralık 2016'daki maçta Konyaspor formasıyla kaydetti.

BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Giresunspor maçı saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.