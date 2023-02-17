Ligden çekilen Gaziantep FK, 10 ayrılık birden açıkladı! Figueiredo ve Maxim...

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Medipol Başakşehir, deprem sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın 26 yaşındaki forveti Joao Figueiredo'yu bonservisiyle transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer görüşmeleri süresince karşılıklı olarak iyi niyet gösteren Gaziantep Futbol Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Gaziantep FK ise transferi; "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Joao Figueiredo’nun transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Figueiredo’ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Transfer görüşmeleri süresince karşılıklı olarak iyi niyet gösteren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne de teşekkürlerimizi sunarız." açıklamasıyla duyurdu.

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Brezliyalı futbolcu bu sezon lig ve kupa dahil çıktığı 26 maçta 9 gol atıp 3 asist yapmıştı.

9 AYRILIK DAHA AYNI ANDA AÇIKLANDI

Gaziantep ekibi, sonrasında 9 ayrılığı da aynı anda resmi sitesinden duyurdu. Maxim, Beşiktaş'ın yolunu tutarken Günay Güvenç'in yeni durağı Kasımpaşa oldu.

İşte o açıklama;

Gaziantep Futbol Kulübümüzün yaşanılan deprem felaketiyle ligden çekilmesinin ardından futbolcularımızın transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme;

Alexandru Maxim: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Lazar Markovic: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Trabzonspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Mustafa Burak Bozan: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Ömürcan Artan: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Luka Stankovski: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar FC Gorica ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

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Mustafa Eskihellaç: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kasımpaşa Spor Kulübü ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Günay Güvenç: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kasımpaşa Spor Kulübü ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Furkan Soyalp: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Adana Demirspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Halil İbrahim Pehlivan: Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Halil İbrahim ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir. Katkılarından dolayı Halil İbrahim'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Kiralık olarak kulübümüzden ayrılan oyuncularımıza başarılar diler, kırmızı-siyahlı armamız altında yeniden buluşacağımız günlerin inancıyla her şartta yanlarında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.