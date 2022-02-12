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Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Başakşehir Gaziantep FK maçı, iki takımın tarihlerindeki 16'ıncı mücadelesi olacak. Başakşehir karşısında çıktığı son 5 karşılaşmadan 3 kez galibiyetle ayrılan Gaziantep FK, yeni bir galibiyet ile ligdeki konumunu üst sıralara taşımak istiyor. Peki, Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

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Başakşehir Gaziantep FK maçı ile Süper Lig'de heyecan dolu mücadele devam edecek. Gaziantep FK ile çıktığı son 10 maçtan 4 galibiyet 1 beraberlik elde eden Başakşehir, rakibine 5 kez mağlup oldu. Peki, Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 24'üncü Hafta mücadelesinde Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 12 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

 

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