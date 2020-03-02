UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turuna kalan ve ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi de galip bitirmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatacak.

Gaziantep FK'nin ise geride kalan 23 hafta sonunda 31 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Gaziantep FK maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan tek Süper Lig maçı, bu sezonun ilk yarısında İstanbul ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşmaydı. Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçı kaybetmeyen Başakşehir, son dört karşılaşmayı toplam 13 gol atarak kazandı.

Son üç deplasman maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK, sezonun ilk sekiz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı.

Bu sezonun ikinci yarısında kalesine en fazla şut gelen takım olan Başakşehir, ilk devrede Alanyaspor'un ardından ligin en iyi ekibiydi. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında gol yemeyen tek takım Başakşehir. Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş iç saha maçında da gol katkısı yapmayı başardı.

Demba Ba, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son dört iç saha maçında beş gole doğrudan katkı sağladı.

Gaziantep FK formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki asist yapan Patrick Twumasi, daha önceki 18 karşılaşmada aynı sayıda gol pası vermişti. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki savunma oyuncusundan biri Papy Djilobodji. Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı çıktığı son 11 maçı kaybetmedi.

Crivelli dönüyor

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Enzo Crivelli, Gaziantep FK karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Alexandru Epureanu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Epureanu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 25. haftada Göztepe'ye konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.