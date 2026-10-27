Başakşehir galibiyetinin ardından Beşiktaş'ın yıldızına övgü: 'Başakşehir'in dengesini bozdu, kusursuzdu!'

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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 18'e yükseltti ve 22 puanlı lider Galatasaray'ı 4. sıradan takibini sürdürdü. Başakşehir ise 11 puanda kaldı ve haftayı 12. sırada kapattı.

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OH, LİGDE SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın maçtaki ilk golünü atan Hyeon-gyu Oh, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı.

Ndidi'nin yerine 65. dakikada oyuna giren Güney Koreli oyuncu, 76. dakikada orta sahadan kaptığı topu Başakşehir ağlarına gönderdi.

Bu sezon 4. golünü kaydeden Oh, Hoffenheim ile Almanya'da oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 galibiyetiyle sona eren maçta siyah-beyazlıların 2 golünü atmıştı. Oh diğer golünü ise Kauno Zalgiris karşısında kaydetti.

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DOLMABAHÇE'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki Başakşehir galibiyetiyle bu sezon iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Dolmabahçe'deki 10 karşılaşmada 9 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 1 müsabakayı da berabere bitirdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan lig maçlarını kazanmayı başaran Beşiktaş, bu süreçte Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'un ardından Başakşehir karşısından da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Midtjylland'la oynanan maçla başlayan süreçte siyah-beyazlılar, Avrupa maçlarında ise Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Marsilya karşısında kazanırken, Crystal Palace ile berabere kaldı.

OLAITAN YİNE ATTI

Crystal Palace ile hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında takımının ikinci golünü atan Junior Olaitan, Başakşehir'i de boş geçmedi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında ceza sahası dışından çektiği şutta topu filelerle buluşturan siyah-beyazlı oyuncu, aynı zamanda bu sezonki ilk lig golünü attı.

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6 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Beşiktaş 6 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Sezonun ilk 6 resmi maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Erzurumspor FK'yi 3-0 yendikten sonra oynadığı Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında rakiplerinin gol sevincini engelleyemeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşarken kalesinde 11 gol gördü.

GÜNTEKİN ONAY'DAN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Siyah-beyazlı takımın Başakşehir karşısındaki performansını Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay, bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazı;

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GÜNTEKİN ONAY: HAK EDİLMİŞ ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET!

Beşiktaş için ilk yarıda doyurucu ve tempolu bir futbol vardı ancak tek eksik goldü. Orkun Kökçü ve Fabio Miretti’nin yokluğunda Wilfred N’didi yeni görevini hiç de yadırgamadı ve hücumda etkili işlere imza attı. Oyunun tüm kontrolünü elinde tutan siyah beyazlı takım, özellikle topu geri kazanma süresiyle beğeni toplarken final pasları ve kale önü tercihlerinde zaman zaman hatalar yaptı. Başakşehir, teknik kalitesi oldukça yüksek, iyi bir takım. Ancak top rakibin ayağında iken gereken temaslı oyunda iyi değiller. Vincenzo İtaliano, kulübedeki kadro fazla geniş olmadığı için ikinci yarıda sadece yorulan Vaclav Cerny ve Wilfred N’didi yerine Ernest Poku ile Hyeon-gyu Oh’u sahaya sürdü.

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OH, BAŞAKŞEHİR’İN DENGESİNİ BOZDU

Oh, Dusan Vlahovic ile birlikte çift santrfor olarak konumlandı ve Beşiktaş, Güney Koreli golcünün enerjisi ve hareketliliği ile Başakşehir savunmasının dengesini bozdu. Oh’un attığı golde koşu, rakipten uzaklaşma ve kaleciyi çalımlama aksiyonları kusursuzdu.

Sezonun 1 numaralı yıldızı Junior Olaitan da perşembe akşamı Avrupa Ligi’ndeki Crystal Palace maçında olduğu gibi geceye harika bir golle noktayı koydu.

Beşiktaş dün eksiklerine rağmen tam 40 kez rakip ceza sahasında topla buluştuğu, rakibine pozisyon vermediği maçı hak ederek kazandı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi haftasında çok önemli bir 3 puanı cebine koydu.

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