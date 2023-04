Başakşehir galibiyetine rağmen Fenerbahçe'de Oosterwolde hayal kırıklığı yarattı! İrfan Can Kahveci ve Arda Güler ise... "Feci performans, pes etmiyor..."

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı lacivertli ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 88 ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 30. dakikada Aleksic'ten geldi. Ev sahibi Başakşehir'de Ahmed Touba ve Ömer Ali Şahiner ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, son 3 maçta da geriye düşmesine rağmen galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler 63 puana yükselirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde takibini sürdürdü.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ AYNI SKORLA KAZANDI

Ligde oynanan son Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 3 karşılaşmadan da 2-1'lik skorlarla galibiyet elde etti. Bu sezon deplasmanda ilk kez üst üste dört Süper Lig maçı kazanan Fenerbahçe, son üç dış saha galibiyetini ilk golü yemesine rağmen aldı.

LİGDEKİ SON 4 GALİBİYET GERİDEN GELEREK



Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım olan Fenerbahçe

(23), ligdeki son dört galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde etti:

2-1 vs İstanbul Başakşehir

2-1 vs Ankaragücü

2-1 vs Fatih Karagümrük

3-1 vs Alanyaspor

FIRAT AYDINUS: TAMAM DERKEN FENERBAHÇE DEJAVU YAŞATARAK DEVAM DEDİ

İlk yarıda bitse de gitsek havasında bir takım vardı, ikinci yarı ise tüm görüntü yine tamamen değişti.

Bir gün önce oynanan Alanya-G. Saray maçının sonucundan sonra Fenerbahçe, Başakşehir karşısında puan bıraktığında belki matematiksel değil ama psikolojik olarak nokta koyacağı maçlardan bir tanesini oynadı. Başakşehir’de cezalı Emre hoca ile birlikte Okaka ve Serdar yoktu. Fenerbahçe de 5-6 eksikle Başakşehir karşısına çıktı. Bu maçta Başakşehir sezon boyunca alışagelmiş kendi alanında ve rakip alanda pas yapan özelliğinden vazgeçip özellikle ilk 10-15 dakika 3. bölgede baskı yapıp kaptığı toplarla diklemesine oynayıp skora gitmeyi hedefledi. 15. dakikadan sonra F.Bahçe oyunu yavaş yavaş rakip sahaya yıkmaya çalıştığı dakikalarda ilk pozisyonuna girdi. Arda’nın verdiği pasta Valencia’nın volesi auta gitti.

EN KÖTÜLERDE 3 iSiM ÖNE ÇIKTI

İlk 25 dakikasında temposuz bir maç izledik. 30. dakikada Samet’in Fenerbahçe takımının defans oyuncusuna yakışmayacak bir hatası Başakşehir’in 1-0 öne geçmesini sağladı. Bu dakikadan sonra Deniz’in şutunda İrfan Can Eğribayat’ın kurtarışı ve akabinde İrfan Can’ın ‘al da at’ dediği pozisyonda Rossi’nin amatörce vuruşu vardı.

İlk yarı itibari ile şampiyonluk yolunda maçları kazanması gereken Fenerbahçe genel anlamda tüm takım olarak kötüydü. Özellikle Rossi, Samet ve Oosterwolde takımın en kötüleri arasında yer aldı.

iLK YARI 0 iSABETLi ŞUT, 1 FAUL

İlk yarı tek isabetli şutu dahi yoktu Fenerbahçe’nin. Ve düşünün ki toplam 7 faulün sadece 1 tanesini Fenerbahçe yapmış. Dolayısıyla ilk devre itibariyle sanki şampiyonluğa oynayan takım değil de sezon bitse de gitsek havasında bir Fenerbahçe gördük.

ARDA GÜLER ÇOK MU KÖTÜYDÜ?

Son 2 hafta yaptığı değişikliklerle skoru lehine çeviren Jesus 3 değişiklik yaparak 2. yarıya başladı. İlk yarının en kötülerinden Oosterwolde ve Rossi’nin yerine Alioski ve Emre Mor girdi. Arda ilk yarı çok mu kötüydü anlamadım. Kanat veya 2. forvet olarak o mevkide oynatırsan gerekli verimi alamayacağını Jesus da görmüş oldu. Akabinde Crespo ve Mert Hakan değişikliğini yaparak son kozlarını oynadı ve risk aldı Jesus. Arao bloklar arasını kapatamayıp Başakşehir’in geçişinin daha rahat hale gelmesini sağladı.

F.Bahçe adına bu maçta en iyi olan taraftardı. Açıkçası onlar da tüm ümitlerini yitirecekken F.Bahçe tekrar dejavu yaşatarak Valencia’nın inatçılığı ve Pedro’nun son vuruşları ile bu maçta da geriden gelerek 3 puan almasını bildi. Tüm yorumcular ve yazarlar için tam sezon bitti derken kalemler kağıda tekrardan farklı şeyler yazmaya başladı.

UĞUR MELEKE: VALENCIA PES ETMEDİ

Ritmi hiç düşmeyen Ekvadorlu yıldız F.Bahçe’yi yarışın içinde tuttu.

Başakşehir’in bu sezonki hikayesini iki perdede değerlendirmek gerek. Bence enteresan bir şekilde ligin ilk yarısında daha kaliteli bir kadroları vardı. Devre arasında Fransa’ya giden Ndayishimiye, İngiltere’ye dönen Traore ve Kasımpaşa’nın yolunu tutan Chouiar’ı kesinlikle arıyorlar. Ndayishimiye’nin yerine transfer edilen Karzev’in de sakatlığı sonrası özellikle orta saha ve hücum seçenekleri oldukça dar. Zaten bu daralma ligdeki performanslarına da doğrudan yansıdı: ŞubatMart-Nisan’da çıktıkları 8 Süper Lig maçında sadece 5 gol atabildiler. Ve tek bir galibiyet aldılar. Bu arada Konferans Ligi’ne de veda ettiklerini ekleyelim tabii.

TOUBA iLAÇ OLDU

İşte o Başakşehir, dün Fenerbahçe karşısında çoğunlukla Muhammed’in attığı 50-60 metrelik uzun toplar ve zaman zaman da önde baskıyla mütevazı bir futbol oynadı aslında. Ancak Fenerbahçe maç içinde bölüm bölüm öyle isteksiz, öyle hissizdi ki, 70’te Touba’nın kırmızı kartı gelmese müsabaka üç gün sürse tempo artmayacak gibi bir görüntü vardı sahada.

Fenerbahçe’nin sahadaki bu hissizliğine Touba ilaç oldu, 4 dakika içinde peş peşe gördüğü iki sarı kartla sarı-lacivertlileri ateşledi bir bakıma. Fenerbahçe son bir ayda üç kez yaptığı gibi dün bir kez daha 25 dakikalık yüksek tempoyla çevirdi maçı.

FECi PERFORMANS

Bu geri dönüşte elbette iki golü kaydeden Joao Pedro manşetleri çalacak ama her iki pozisyonda da vazgeçmeyen, savunmanın dengesini bozan adam Valencia idi. Dün birçok genç arkadaşının ritmi düşerken pes etmeyen Valencia tuttu Fenerbahçe’yi bir bakıma yarışın içinde.

Fenerbahçe’nin devre arasında 6 milyon Euro gibi ciddi bir bedelle transfer ettiği Oosterwolde 45 dakikalık feci bir performans ortaya koydu dün. Onun çıkışı ve son haftaların formda ismi Alioski’nin girişi, maçın kader detaylarından.

iRFAN CAN ETKiSi

Bir ufak parantez de İrfan Can Kahveci’ye açmak lazım. Hafta sonunda Ankaragücü maçındaki geri dönüşte iki golde de direkt katkısı vardı. Dün de hem Touba’nın atılışında, hem de Pedro’nun ilk golü öncesi kurulumda rolü oldu. Pes etmeyenlerden biri de İrfan Can...