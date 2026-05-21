Başakşehir, Galatasaray'ın istediği Bertuğ Yıldırım'ın bonservisini belirledi

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan ve gelecek sezonun kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin ayrılması durumunda santrfor hattında yalnızca Victor Osimhen kalacak.

Bu bölgeye bir yerli bir de yabancı takviyesi yapmayı planlayan Sarı-kırmızılılar, Başakşehir formasıyla yeniden çıkışa geçen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı.

Galatasaray'ın maliyeti düşürmek adına takas + bir miktar para karşılığında bitirmek istediği Bertuğ Yıldırım için Başakşehir kararını verdi.

TAKAS YOK, 15 MİLYON EURO!

TRT Spor'un haberine göre; Başakşehir, Galatasaray'ın yoğun ilgi gösterdiği Bertuğ Yıldırım için takas önerilerine sıcak bakmıyor.

Turuncu-lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki golcü futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 7 gol atıp 2 de asist üretti.

Bertuğ Yıldırım'ın Başakşehir'le 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.