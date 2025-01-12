Başakşehir - Galatasaray maçının heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli'de!

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi.

RAMS Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.



Başakşehir'de ise Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezası, Leo Duarte ile Serdar Gürler ise sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

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SINIRDA 3 İSİM



Sarı-kırmızılılarda, Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, mücadelede sarı kart görmeleri durumda 20. haftadaki Hatayspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

22 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

YUNUS AKGÜN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 18. haftasındaki Göztepe maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 17 maçta 6 gol kaydetti.

BU SEZON DEPLASMANDA KAYIPSIZ

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Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor'u mağlup etti.

Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini de sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı yaşadı.

LİGDE 33. RANDEVU

Öte yandan Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 32 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

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Galatasaray'ın 56 golüne, RAMS Başakşehir 37 golle cevap verdi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray’ın oynadığı son 8 resmi maçta karşılıklı goller oldu.

Başakşehir evinde oynadığı son 9 lig maçını kaybetmedi.

Galatasaray’ın oynadığı son 7 resmi maç 2,5 gol üstü skorla sona erdi.

Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 lig maçını kazanamadı.

Galatasaray’ın son 8 maçının 7’sinde ilk yarılar 1,5 gol üstü bitti.

BAŞAKŞEHiR'iN MUHTEMEL 11'i:

· Muhammed

· Ömer Ali

· Hamza

· Opoku

· Lima

· Deniz

· Onur

· Kemen

· Figueiredo

· Davidson

· Piatek

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'i:

· Muslera

· Kaan

· Sanchez

· Abdülkerim

· Jakobs

· Torreira

· Kerem

· Yunus

· Mertens

· Barış

· Osimhen

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ŞAMPİYON ORANLAR MİSLİ'DE

Bu zorlu mücadelede ev sahibi ekibin galibiyetine 4.16 oran veriliyor. Mücadelenin beraberliği 4.30 oranla gösterilirken konuk takım Galatasaray'ın kazanırına 1.48 oran veriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %47’si Galatasaray’ın galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI TUTMAZ TAHMİNLER’İN YORUMU

Kupadaki beraberlik sonrası iki takım ligde karşı karşıya geliyor. Elbette bu maçı kupayla karıştırmamak lazım. Galatasaray as kadrosuyla sahaya çıkacak. Sara eksik fakat yerini dolduracak çok futbolcu var. Galatasaray çok iyi bir sezon geçiriyor fakat maçları kazansa da gol yemeden bitiremiyor. Burada öncelikli tercihim karşılıklı goller olacak. Alternatif olarak toplam kart sayısına yönelebilirsiniz. Çağdaş hoca çok gergin ve bu gerginliği takıma da yansıyor. Sert ve mücadele gücü yüksek bir maç olacak.

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