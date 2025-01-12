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Başakşehir - Galatasaray maçında tartışma yaratan kararlar! Gol öncesi 'el' itirazı ve penaltı beklentileri...

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig
Başakşehir - Galatasaray maçında tartışma yaratan kararlar Gol öncesi el itirazı ve penaltı beklentileri...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 20:32

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada hakem kararları tartışma yarattı. Philippe Keny'nin pozisyonunda penaltı bekleyen Başakşehir, Barış Alper Yılmaz'ın attığı ikinci gol öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. Sarı kırmızılılar ise ilk yarıda Hamza Güreler'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi.

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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Başakşehir, Barış Alper Yılmaz'ın attığı ikinci gol sonrasında hakem Atilla Karaoğlan'a itiraz etti. 

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 59. dakikada attığı golle 2-1 öne geçerken Başakşehir cephesinden itirazlar yükseldi.

Turuncu lacivertli oyuncular, Barış Alper'in golü öncesinde Victor Osimhen'in elle oynadığını belirtip golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi. 

Hakem Atilla Karaoğlan, gol sonrası VAR ile bir süre görüştükten sonra orta noktayı gösterdi.

Başakşehirli oyuncular, Atilla Karaoğlan'ın bu kararını tepki gösterirken takım kaptanı Deniz Türüç bir süre itirazda bulundu.

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BAŞAKŞEHİR PENALTI BEKLEDİ

Başakşehirli golcü Philippe Keny, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve ev sahibi takım penaltı bekledi. 

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Başakşehirli oyuncular, Abdülkerim Bardakcı'nın Philippe Keny'nin ayağına müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

 

Başakşehir - Galatasaray maçında tartışma yaratan kararlar Gol öncesi el itirazı ve penaltı beklentileri...

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.

Müsabakanın 28. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahasına topu gönderdiği topu savunmada Hamza Güreler uzaklaştırdı.

Galatasaraylı futbolcular, Başakşehirli oyuncu Hamza Güreler'in topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.

Başakşehir - Galatasaray maçında tartışma yaratan kararlar Gol öncesi el itirazı ve penaltı beklentileri...

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig

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