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Başakşehir-Galatasaray maçında Emre Belözoğlu'ndan Fırat Aydınus'a tepki! Ekranlara yansıdı: 'Ayıp ediyorsun'

#Başakşehir#Galatasaray#Emre Belözoğlu
Başakşehir-Galatasaray maçında Emre Belözoğlundan Fırat Aydınusa tepki Ekranlara yansıdı: Ayıp ediyorsun

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında Emre Belözoğlu'nun hakem Fırat Aydınus'a gösterdiği tepki damga vurdu.

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Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelirken mücadelenin ikinci yarısında Emre Belözoğlu'nun tepkisi dikkat çekti.

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FIRAT AYDINUS 85 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun 8 Mart'ta liste dışı bırakılan hakemler arasında yer alan daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasındaki Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.

Fırat Aydınus son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat tarihinde oynanan Altay - Çaykur Rizespor maçında düdük çalmıştı. Aydınus, 85 gün sonra Başakşehir - Galatasaray müsabakası ile sahaya döndü.

Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Özgür Ertem yaptı. Maçın dördüncü hakemi de Mert Güzenge oldu.

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ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ maç öncesinde Fırat Aydınus'a çiçek takdim etti.

OYUNCULARDAN İTİRAZ

Karşılaşmanın 71. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası Deniz Türüç ile Nelsson'un hava topu mücadelesi sonrası bir kez daha korner kararı verildi.

Oyuncular, topun Nelsson'dan çıktığı yönünde uzun süre hakem Fırat Aydınus'a itiraz ederken karar değişmedi.

Başakşehir-Galatasaray maçında Emre Belözoğlundan Fırat Aydınusa tepki Ekranlara yansıdı: Ayıp ediyorsun

TAYLAN-TREZEGUET MÜCADELESİ

Mücadelenin 73. dakikasında ise Trezeguet, Taylan Antalyalı ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Aydınus ise devam kararı verdi.

EMRE BELÖZOĞLU SİNİRLENDİ

Pozisyonun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

Belözoğlu'nun Aydınus'a "Çok ayıp ediyorsun! Çok ayıp ediyorsun! Hem orada hem burada..." şeklindeki serzenişi ekranlara yansıdı.

Fırat Aydınus, Belözoğlu'nun uyarırken mücadele kaldığı yerden devam etti.

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#Başakşehir#Galatasaray#Emre Belözoğlu

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