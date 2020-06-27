Başakşehir, Galatasaray maçına hazır
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 pas idmanı yaptığı antrenman, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, hazırlıkların ardından tesislerde kampa girdi.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle