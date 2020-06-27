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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 22:08,Son Güncelleme:

Başakşehir, Galatasaray maçına hazır

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Başakşehir, Galatasaray maçına hazır
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 pas idmanı yaptığı antrenman, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, hazırlıkların ardından tesislerde kampa girdi.

Başakşehir, Galatasaray maçına hazır

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