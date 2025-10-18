Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’tan Sane itirafı!

Haberin Devamı

Süper Lig’in 9. Haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonrası sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların hocası Okan Buruk’un açıklaması şu şekilde oldu:

İlk yarı rakip topun arkasına geçti, baştan üretemesek de sonrasında ürettik. Yumuşak bir zemin vardı. İkinci yarı ofansif anlamda rakibimizin hamleleri oldu. Çok fazla sarı kart gördük, riske soktu oyuncularımızı.

Maçtan önce de söylemiştim, daha çok bizle çalışan oyuncularla çalıştık. 70’ten sonra değişiklikler yaptık. 3. Golü daha erken bulup maçı bitirebilirdik.

Haberin Devamı

Çok iyi kurulmuş, iyi bir kadro kurmuşlar. Rakibi tebrik ediyorum. Burası benim eski takımım. Nuri hoca da iyi bir teknik adam. İyi bir kadroya, zor bir deplasmanda iyi bir 3 puan aldık. Rakip ceza sahasında buluşmamız bu anlamda iyiydi.

Eksiklerimiz var. Şampiyonlar Ligi öncesi önemliydi. Eksiklerimiz vardı ama buna rağmen iyi bir iş çıkardık.

"SANE'DEN BEKLİYORDUK"

Sane’den beklentimiz çok yüksek ama maç öncesi dönemi çok iyi geçirdi. Antrenman performansıyla bugünkü performansı eşleşti. Bunu bekliyorduk. Tatilden iyi döndü, iyi çalıştı, çok iyi işler yaptı. Sara da iyi oynadı. Kaan da bir sakatlıktan çıkmıştı. Top bizdeyken de rakipteyken de iyi işler yaptı.

Bir sonraki maç için bu galibiyet hem moral oldu, hem birçok oyuncumuz dinlenmiş oldu. Milli takımda çok yıpranan oyuncular oldu ama genel olarak olumlu bir maç.

Atilla Karaoğlan hoca sağolsun iki takımın kulübesi, taraftarı, gerçekten zorladığı bir maç oldu. Allah hepimize sabır versin diyorum.

Haberin Devamı

Bodo deplasmanda 5-2 kazandı, onu izleme şansım oldu. İyi bir takım, topla iyi işler yapıyorlar. İki maç arasında fark olacak ama Bodo’nun da tehlikeli oyuncuları var. Üreten bir takım. Sentetik ve deplasmanda oynayan maçlar arasında farkları var ama genç, oturmuş, ne yaptığını bilen bir kadroları var.

Kazanamadığımız taktirde hiçbir şeyin sonu değil ama kazanmaya çalışacağız. Liverpool maçında harika taraftarımız vardı. Benim amacım yine bu maçta aynı açlık ve aynı istekle maçı kazanmak.