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GeriFutbol Başakşehir - Galatasaray maçı sırasında stadyum dışından sahaya yanıcı madde atıldı!
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Haber Giriş: 28.06.2020 - 21:59,Son Güncelleme:

Başakşehir - Galatasaray maçı sırasında stadyum dışından sahaya yanıcı madde atıldı!

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Başakşehir - Galatasaray maçı sırasında stadyum dışından sahaya yanıcı madde atıldı!
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Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı madde atıldı.

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  • Başakşehir-Galatasaray maçından en özel kareler
  • Başakşehir-Galatasaray maçından en özel kareler
  • Başakşehir-Galatasaray maçından en özel kareler
  • Başakşehir-Galatasaray maçından en özel kareler
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Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı maddeler atıldı. Kale arkası tribünden atılan yanıcı maddelerin bir kısmı sahanın üstünden uçarak tekrar stat dışına çıktı ve kimseye isabet etmedi.

Başakşehir - Galatasaray maçı sırasında stadyum dışından sahaya yanıcı madde atıldı

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