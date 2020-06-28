İHA
Son Güncelleme:
Başakşehir - Galatasaray maçı sırasında stadyum dışından sahaya yanıcı madde atıldı!
Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı madde atıldı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı maddeler atıldı. Kale arkası tribünden atılan yanıcı maddelerin bir kısmı sahanın üstünden uçarak tekrar stat dışına çıktı ve kimseye isabet etmedi.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle