Başakşehir deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, rakibine karşı dış sahada Mayıs 2010'dan bu yana üç maçlık yenilmezlik serisi yakalayamıyor.

Başakşehir'in Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2007/08 sezonundan bu yana Galatasaray'ın en fazla gol yediği iki takımdan biri Boz Baykuşlar. Deplasmanda altı maçtır kazanamayan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son 2015/16 sezonunda yaşamıştı. Evinde 16 maçtır yenilmeyen Başakşehir, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. İrfan Can Kahveci, Başakşehir'in Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son dört golün üçüne doğrudan katkı sağladı. Süper Lig'in son iki sezonunda en az iki gol atan oyuncular arasında dakika/gol oranı en iyi isim olan Falcao, sahada kaldığı her 99.8 dakikada 1 gol atıyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Terim'i Süper Lig'de bir kez yenebilen Okan Buruk (2B 2M), tek galibiyetini geçen sezon deplasmanda aldı. Kariyerinde ilk kez Başakşehir'i mağlup edemediği bir Süper Lig sezonunu geride bırakan Fatih Terim, daha önceki yedi karşılaşmanın beşinden galip ayrılmıştı.

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Başakşehir Galatasaray maçı 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

Galatasaray, son 12 maçta 3 kez kazandı

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

Söz konusu dönemdeki maçlardan 4'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir'in evindeki maçlar

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti.

Yedisi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.

Teknik adamların rekabetinde Terim üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Okan Buruk'un yönettiği takımlara karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurdu.

İki teknik adamın Süper Lig'de karşılaştığı 8 maçta Terim 3 galibiyet alırken, Buruk 2 kez kazanma sevinci yaşadı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fatih Terim, tamamı Galatasaray'ın başında olmak üzere Medipol Başakşehir'le 9 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adamın takımı, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 3'ünden beraberlik, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde, futbolculuğunda büyük başarılar elde ettiği eski takımı Galatasaray'a 17. kez rakip olacak. Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'in başında Galatasaray'la karşı karşıya geldiği 16 lig müsabakasında üçer galibiyet ve beraberlik, 10 yenilgi gördü.