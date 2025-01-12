Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Galatasaray maçı canlı yayın saati ve muhtemel 11’leri!

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Başakşehir – Galatasaray maçı Süper Lig’in 19. haftasının dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kalan Başakşehir ve Galatasaray bugün ligde tekrar kozlarını paylaşacak. Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta? sorusu da karşılaşmayı takip edecek kişiler tarafından sorgulanmaya başlandı. Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 32 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar 17 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-Lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç da berabere sona erdi. Aslan’ın 56 golüne, Başakşehir 37 golle karşılık verdi. Peki, Başakşehir – Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

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Kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan ve 2 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Sara’nın yerine bugün Kerem Demirbay’ın ilk 11’e girmesi bekleniyor. Aslan’da ayrıca sezonu kapatan Icardi ve gözden çıkarılan Ziyech forma giymeyecek.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Onur, Kemen, Figueiredo, Davidson, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

GALATASARAY 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Son olarak Şampiyonlar Ligi PlayOff turu rövanşında Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı 15’i Süper Lig, 6’sı Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 maçta, 16 galibiyet elde ederken, 6 kez de berabere kaldı.

LİGDE 32. MÜCADELE

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 32 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar 17 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-Lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç da berabere sona erdi. Aslan’ın 56 golüne, Başakşehir 37 golle karşılık verdi.