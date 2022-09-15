Canlı Anlatım: Başakşehir Fiorentina maçı

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UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Fiorentina kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Başakşehir: 0
Fiorentina: 0
Goller
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Aleksic, Biglia, Berkay, Serdar, Chouiar, Okaka
Fiorentina: Gollini, Venuti, Martinez, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral
Geçen hafta Hearts karşısında 119 isabetli pas yapan İstanbul Başakşehir stoperi Leo Duarte, Konferans Ligi'nin ilk maçlarında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.
BAŞAKŞEHİR FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fiorentina maçı bu akşam saat 22:00'da başladı. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanıyor.