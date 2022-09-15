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Canlı Anlatım: Başakşehir Fiorentina maçı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Fiorentina#Uefa Avrupa Ligi
Canlı Anlatım: Başakşehir Fiorentina maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 09:05

Başakşehir ile Fiorentina, UEFA Konferans Ligi A Grubu'ndaki ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Fiorentina kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Başakşehir: 0

Fiorentina: 0

Goller

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Aleksic, Biglia, Berkay, Serdar, Chouiar, Okaka

Fiorentina: Gollini, Venuti, Martinez, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral

Geçen hafta Hearts karşısında 119 isabetli pas yapan İstanbul Başakşehir stoperi Leo Duarte, Konferans Ligi'nin ilk maçlarında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

BAŞAKŞEHİR FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Başakşehir Fiorentina maçı bu akşam saat 22:00'da başladı. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

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#Başakşehir#Fiorentina#Uefa Avrupa Ligi

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