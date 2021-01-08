Başakşehir, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ın peşinde!

Sezon başında Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kiralık olarak kadrosuna katan Medipol Başakşehir'den flaş bir hamle daha geldi.

Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.

Mesut Özil ile anlaşma noktasına gelen Kanarya'da Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Kadroda bazı değişiklikler yaşayacak olan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Yeni takviyelerle şampiyonluk yolunda takımı güçlendirmek isteyen Kanarya, gelecek planları arasında yer almayan isimlere gelecek teklifler değerlendirmeye alacak.

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimlerin başında Nabil Dirar geliyor. Bir süredir kadroda yer bulamayan deneyimli oyuncu hakkında Fas basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Lions de Atlas'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Nabil Dirar'a kulüp yönetimi istediği kulübe gitme izni verdi.

BAŞAKŞEHİR'DEN TEKLİF

Fenerbahçe'nin bonservis istemediği 34 yaşındaki Faslı, kendisine kulüp aramaya başladı. Haberin detayında, Dirar'a Türkiye'den Başakşehir'in bir teklifinin olduğu ve bunun dışında Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinde de bazı tekliflerin geldiği belirtildi.

Nabil Dirar'ın son kararını ocak ayı sonuna kadar vereceği ve Fenerbahçe'den ayrılacağı bilgisinin altı çizildi.

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Monaco'dan 3.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Nabil Dirar, sarı lacivertli formayla 89 maça çıktı ve 8 gol atıp 12 asist yaptı.(Fotomaç)