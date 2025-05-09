Başakşehir - Fenerbahçe maçında yabancı VAR döneminde bir ilk yaşandı! Çok konuşulan kırmızı kart ve penaltı tepkileri

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Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Hakem Burak Pakkan'ın yönettiği ve sarı - lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçta yaşanan birçok pozisyon, spor kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

MOURINHO'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 6 değişiklik yaptı. Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev verdiği Çağlar Söyüncü'yü sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.

Turuncu-lacivertli takıma karşı ilk 11'inde kalede Dominik Livakovic'e görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Diego Carlos, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat'tan oluşturdu. Sağ kanatta Mert Müldür sol kanatta ise Filip Kostic oynarken, orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues forma giydi. Santrfor arkasında Dusan Tadic şans bulurken, gol yollarında Anderson Talisca ile Edin Dzeko'ya güvenildi.

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FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ!

Karşılaşmanın 14. dakikasında Fenerbahçe'de Edin Dzeko, ceza sahası içine girmek üzereyken Leo Duarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı - lacivertli futbolcular penaltı bekledi. Hakem Burak Pakkan ise VAR hakemi Fabio Verissimo'yu dinlemesinin ardından oyunun devam etmesini istedi.

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ SARIYI İSTEDİ AMA...

İlk olarak mücadelenin 24. dakikasında sarı kart gören Diego Carlos sadece 3 dakika sonra Piatek'e sert bir müdahalede bulundu. Müsabakanın hakemi Burak Pakkan ise faul düdüğünü çaldı. Sarı kartı bulunan Carlos için ikinci sarı kart ve kırmızı kart talebinde bulunan Başakşehirli futbolcular, hakem Pakkan'a yoğun itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİNCİ KEZ KIRMIZI KART İTİRAZI

Mücadelenin 28. dakikasında tehlikeli hareketten kaynaklı sarı kart gören Anderson Talisca için Başakşehirli futbolcular yaklaşık 2 dakika sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi.

Fenerbahçe'nin geliştirdiği atakta Talisca'nın yükselen topa elle müdahale etmesinin ardından gözler bir kez daha Burak Pakkan'a döndü. Brezilyalı yıldız elle oynadığını dile getirdi. Başakşehirli futbolcular ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi. Ancak hakem Burak Pakkan, oyunun başlamasını istedi.

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BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİLİ PAYLAŞIM!

Başakşehir, Talisca'nın pozisyonuna Voleybol Federasyonu'nu etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım;

Başakşehir'in paylaşımı👇 https://t.co/KCT767k40j — Spor Arena (@sporarena) May 9, 2025

VAR ÇAĞIRDI, KARARI DEĞİŞMEDİ

Karşılaşmanın 56. dakikasında ise Talisca'nın şutunda Opoku'nun elinden seken topla ilgili Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonun tekrarını izlemek için monitöre gitti. Ancak Pakkan'ın kararı değişmedi. Pakkan, Opoku'nun elinin doğal konumda olduğunu dile getirdi.

Böylelikle bu sezon Süper Lig'de yabancı VAR izlemeye çağırmasına rağmen sahadaki kararını değiştirmeyen ilk hakem Burak Pakkan oldu.

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MOURINHO'DAN TEPKİ

Yaşananların ardından Fenerbahçe, 60. dakikada Milan Skriniar ile farkı 2'ye çıkarttı. Bu golden sonra ise Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Burak Pakkan'a yedek kulübesinden tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, VAR işareti yaptı.