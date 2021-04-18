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GeriFutbol Başakşehir-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'a büyük tepki! Gol sonrası Mert Hakan Yandaş ve oyuncular...
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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

Başakşehir-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'a büyük tepki! Gol sonrası Mert Hakan Yandaş ve oyuncular...

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Başakşehir-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'a büyük tepki! Gol sonrası Mert Hakan Yandaş ve oyuncular...

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Başakşehir ile Fenerbahçe maçına Ömer Ali Şahiner'in attığı gol ve sonrasında yapılan itirazlar damgasını vurdu.

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 35. hafta maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Canlı Anlatım İzle | Başakşehir Fenerbahçe maçı
Canlı Anlatım İzle | Başakşehir Fenerbahçe maçı

Karşılaşmanın 18. dakikasında Başakşehir'i öne geçiren Ömer Ali Şahiner'in golü tartışmalara sebep oldu.

Pelkas'ın, golün öncesinde şut atacağı sırada Başakşehirli Danijel Aleksi topa kayarak müdahale etti. Sonrasında hızlı hücumu Ömer Ali Şahiner ağları havalandırarak tamamladı.

Başakşehir-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakıra büyük tepki Gol sonrası Mert Hakan Yandaş ve oyuncular...

GOL SONRASI CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ

Fenerbahçeli oyuncular, uzun süre Aleksic'in faul yaptığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır'a itiraz etti. Mert Hakan'ın 'Hocam faul vardı' şeklindeki yoğun tepkileri sonrasında sarı gördü.

VAR İNCELEME ÖNERMEDİ

Pozisyon sonrası VAR hakemi Ümit Öztürk ile iletişime geçen Cüneyt Çakır, orta noktayı göstererek golü verdi. Karar sonrası yedek kulübesinde Emre Belözoğlu da 4. hakeme itirazlarda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, pozisyonla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşımda bulundu.

Başakşehir-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakıra büyük tepki Gol sonrası Mert Hakan Yandaş ve oyuncular...

Başakşehir-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakıra büyük tepki Gol sonrası Mert Hakan Yandaş ve oyuncular...

Başakşehir-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakıra büyük tepki Gol sonrası Mert Hakan Yandaş ve oyuncular...

FENERBAHÇE KIRMIZI KART BEKLEDİ

Mücadelenin 29. dakikasında ise Mahmut Tekdemir ile Ozan Tufan arasında mücadele sonrası, sarı-lacivertli ekip kırmızı kart bekledi.

Mahmut Tekdemir'in müdahalesine Cüneyt Çakır faul verirken oyuncuya da sarı kart gösterdi. Fenerbahçe cephesi baldıra basma olduğu gerekçesiyle kırmızı kart beklerken VAR hakemi Ümit Öztürk'ten uyarı gelmedi.

HARUN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle ilk 11'de görevlendirilen Harun, bu sezon daha 2 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

GUSTAVO YİNE YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gaziantep maçının ardından Medipol Başakşehir maçında da yedek bekledi.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, tecrübeli futbolcuyu Medipol Başakşehir karşısında yedek soyundurdu.

Gaziantep karşısında da maça yedek başlayan Gustavo, 81. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

MESUT ÖZİL KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Medipol Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası bu hafta takımla çalışmalara başlayan Mesut, maç eksiği sebebiyle kadroya alınmadı.

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