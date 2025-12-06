Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi Tedesco'dan kritik mesaj: Lüksümüz yok!

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray derbisi sonrası 2 gün izin yapmıştı. Bu nedenle Başakşehir karşısına sadece 2 antrenmanla çıkacak olan Kanarya, hazırlıklarını dün tamamladı.

Fenerbahçe, son idmanda salonda core çalışması yaptıktan sonra taktik provalar gerçekleştirdi. Antrenman sonunda Domenico Tedesco, öğrencilerine son uyarılarını yaptı.

"PUAN KAYBI LÜKSÜMÜZ YOK"

40 yaşındaki teknik adam, “Çok kritik ve zorlu bir maç oynayacağız. Derbi beraberliği sonrası bu karşılaşmada puan kaybı lüksümüz yok. Rakibimiz her hatayı cezalandırma kapasitesine sahip. Bu nedenle son düdüğe kadar motivasyonumuzu korumalı ve dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oosterwolde sarı kart cezalısı durumunda. Mert Hakan Yandaş ise PFDK'nin açıklamasına göre derbideki hakaretlerinden ötürü 3 maç men cezası aldı ve kadroda olmayacak.

Fenerbahçe, ligde 14 haftada 32 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray derbisinde aldığı beraberlikle 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kanarya, bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor.