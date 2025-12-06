×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi Tedesco'dan kritik mesaj: Lüksümüz yok!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Başakşehir#Tedesco
Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi Tedescodan kritik mesaj: Lüksümüz yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 09:53

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği müsabaka sonrası Başakşehir'e konuk olacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, bu kritik maç öncesi öğrencilerine mesaj verdi.

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray derbisi sonrası 2 gün izin yapmıştı. Bu nedenle Başakşehir karşısına sadece 2 antrenmanla çıkacak olan Kanarya, hazırlıklarını dün tamamladı.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi Tedescodan kritik mesaj: Lüksümüz yok

Fenerbahçe, son idmanda salonda core çalışması yaptıktan sonra taktik provalar gerçekleştirdi. Antrenman sonunda Domenico Tedesco, öğrencilerine son uyarılarını yaptı.

Gözden KaçmasınGalatasaray-Samsunspor maçının hakem yönetimini Fırat Aydınus inceledi: Kırmızı kart ve penaltı vermeliydi ama iki pozisyonu da VARa bıraktıGalatasaray-Samsunspor maçının hakem yönetimini Fırat Aydınus inceledi: 'Kırmızı kart ve penaltı vermeliydi ama iki pozisyonu da VAR'a bıraktı!'Haberi görüntüle

"PUAN KAYBI LÜKSÜMÜZ YOK"

40 yaşındaki teknik adam, “Çok kritik ve zorlu bir maç oynayacağız. Derbi beraberliği sonrası bu karşılaşmada puan kaybı lüksümüz yok. Rakibimiz her hatayı cezalandırma kapasitesine sahip. Bu nedenle son düdüğe kadar motivasyonumuzu korumalı ve dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

Haberin Devamı

Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi Tedescodan kritik mesaj: Lüksümüz yok

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oosterwolde sarı kart cezalısı durumunda. Mert Hakan Yandaş ise PFDK'nin açıklamasına göre derbideki hakaretlerinden ötürü 3 maç men cezası aldı ve kadroda olmayacak.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi Tedescodan kritik mesaj: Lüksümüz yok

Fenerbahçe, ligde 14 haftada 32 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı.

Gözden KaçmasınGalatasaray-Samsunspor maçını yazdılar: Okan Buruk, yaşattığı kabusu açıklamalıGalatasaray-Samsunspor maçını yazdılar: Okan Buruk, yaşattığı kabusu açıklamalı!Haberi görüntüle

Galatasaray derbisinde aldığı beraberlikle 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kanarya, bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Başakşehir#Tedesco

BAKMADAN GEÇME!