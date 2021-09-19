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Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

#Fenerbahçe#Başakşehir
Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

Başakşehir Fenerbahçe maçı her iki takım için de kritik öneme sahip olacak. Ligin 5'inci haftasına girilirken henüz puan alamayan Başakşehir, son haftada Sivas'a evinde puan kaptıran Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile kariyeri boyunca 30 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 15'inde galip gelirken, 10 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. İki takımın 5 müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Başakşehir Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in 5'inci Haftası kapsamında oynanacak. Bu karşılaşmadan 3 puan ile ayrılması durumunda liderlik koltuğunu Trabzon ve Beşiktaş ile paylaşacak olan Fenerbahçe, kaybetmesi durumunda ise Başakşehir'e 2021/2021 sezonunun ilk puanını kazandıracak. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 19 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min-Jae, Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Osayi, Novak (Muhammed), Pelkas (Rossi), Mesut, Valencia

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LİGDE 27'NCİ MÜCADELE

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA SON 2 MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.

MAÇLAR

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

2007-2008:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015:
Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0
İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

2020-2021:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

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#Fenerbahçe#Başakşehir