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Başakşehir-Eyüpspor maçı canlı izle: Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Başakşehir#Eyüpspor
Başakşehir-Eyüpspor maçı canlı izle: Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 11:10

Başakşehir, Süper Lig 10. hafta maçında Eyüpspor'u ağılıyor. Başakşehir, geride kalan haftalarda ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi gördü ve 14 puanda bulunuyor. İstanbul ekibinin ise 15 puanı var. Sporseverler bugün oynanacak maçın saat ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Başakşehir ve Eyüpspor, bugün karşı karşıya geliyor. İstanbul ekibi Son 3 maçında 2 galibiyet elde ederken, oynadığı 9 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. RAMS Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in tedavisi sürüyor. Serdar'ın son durumu maç günü netlik kazanacak. İşte Başakşehir-Eyüpspor maçı canlı yayn bilgisi..

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir, Süper Lig 10. haftada bugün (28 Ekim) sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Başakehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarında canlı takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Başakşehir#Eyüpspor

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