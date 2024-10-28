Başakşehir-Eyüpspor maçı canlı izle: Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Başakşehir ve Eyüpspor, bugün karşı karşıya geliyor. İstanbul ekibi Son 3 maçında 2 galibiyet elde ederken, oynadığı 9 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. RAMS Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in tedavisi sürüyor. Serdar'ın son durumu maç günü netlik kazanacak. İşte Başakşehir-Eyüpspor maçı canlı yayn bilgisi..
BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir, Süper Lig 10. haftada bugün (28 Ekim) sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Başakehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarında canlı takip edilebilecek.