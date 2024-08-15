Başakşehir evinde rahat turladı! Play-off'taki rakibi belli oldu (Başakşehir 2-0 Iberia Tiflis)

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 50. dakikada Piatek ve 61. dakikada frikikten Pelkas kaydetti.

Temsilcimiz bu galibiyetle turu toplamda 3-0'lık skorla geçti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile eşleşti. Maçlar 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak. İlk maç deplasmanda, ikinci maç ise İstanbul'da oynanacak.

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⚽️ 61' Dimitris Pelkas'tan harika bir frikik golü; 2-0.pic.twitter.com/Rgf5JXCvU0 — Spor Arena (@sporarena) August 15, 2024

BAŞAKŞEHİR 2-0 IBERIA TİFLİS

GOL: 50' Piatek, 61' Pelkas

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Leo Duarte, Opoku, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek, Davidson

Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Cheickne

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada sol taraftan Mageishvili’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Kokhreidze topuğuyla vuruşunu yaptı fakat kaleci Muhammed topu çeldi. Pozisyonun devamında Başakşehir savunması kaleciden seken meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

16. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına kadar giren Pelkas’ın sol çaprazdan uzak direğe şutunda kaleci Makaridze meşin yuvarlağı çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada Kemen’in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Piatek, ceza sahasının sağından arka direğe pasını aktardı. Kale önünde Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.

50. dakikada sol taraftan Pelkas’ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte yükselen Kemen kafayla pasını arkaya çevirdi. Altıpasın içinde Piatek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

55. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Davidson’un kestiği topa altıpasın içinde Pelkas’ın dokunuşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

61. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pelkas’ın sol tarafa plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

90. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Sikharulidze’nin şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

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ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, Lima, Keny, Berkay Özcan, Berat Özdemir, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Atan'ın Gürcistan ekibi karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.

DJALO KADRODA YOK

RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Djalo, turuncu-laciverli ekibin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita ile oynadığı ilk maçta sakatlandı.