MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir, Erzurum deplasmanına 5 eksikle gidiyor
GeriFutbol Başakşehir, Erzurum deplasmanına 5 eksikle gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Erzurum deplasmanına 5 eksikle gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir, Erzurum deplasmanına 5 eksikle gidiyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip karşılaşma öncesinde iki takım da 37 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip averajla rakibinin hemen önünde 17. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

- Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Cemali Sertel ve Carlos Ponck kadroda yer almayacak.

İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlanan iki oyuncu da forma giyemeyecek.

Süper Ligde kritik akşam Hem şampiyonluk yarışı hem de düşme hattı yanıyor...
Süper Lig'de kritik akşam! Hem şampiyonluk yarışı hem de düşme hattı yanıyor...

- Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu beş oyuncu, Erzurumspor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 39. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

 

Başakşehir, Erzurum deplasmanına 5 eksikle gidiyor

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi