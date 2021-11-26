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Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 6'da 6 yapabilecek mi? Altay maçına iddaa oynayanların %61'i...

#Misli.Com#İddaa#Başakşehir Altay
Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 6da 6 yapabilecek mi Altay maçına iddaa oynayanların %61i...

Başakşehir'e geldiği günden beri seviye atlatan Emre Belözoğlu, ligin en tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Denizli'yle (Altay) kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

BAŞAKŞEHİR

Sezona Aykut Kocaman'la başlayan ancak istediği sonuçları alamayınca Emre Belözoğlu'na dümeni teslim eden Başakşehir, 41 yaşındaki teknik adamla çıktığı 5 maçın tamamını kazanıp 13 hafta sonunda 21 puanla hem Galatasaray'ın, hem de Beşiktaş'ın üzerinde yer aldı.

Belözoğlu'nun yaptığı dokunuşlardan biri Alexandru Epureanu ile Junior Caiçara'ya yeniden ilk 11'de forma vermekti. İkisi de sakatlanana kadar gayet iyi iş çıkardılar, Caiçara iyileşti ama Epureanu tam olarak hazır değil.

Sol bekte Lucas Lima devam ediyordu, son maçlarda forma Hasan Ali Kaldırım'a devredildi. Youssouf Ndayishimiye 5 maçın tamamında stoperde oynadı. Orta alanda "Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir & Tolga Ciğerci" izledik.

Tolga Ciğerci, A Milli Takım'a çağrı alacak kadar performansını yükseltti.

Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında forma giyemeyen Edin Vişça'nın durumu maç saati netlik kazanacak. Bosna Hersekli oyuncu Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 5 gol katkısı (2 gol - 3 asist) yapmıştı.

ALTAY

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Başakşehir'in aksine Altay düşüşte...

Sezonun ilk 7 maçından 5 galibiyet çıkaran İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, son 6 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi. Son Adana Demirspor yenilgisi sonrası taraftarların protestosuyla da karşılaştılar.

Maç bitiminde Altaylı taraftarlar, "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratı yaparak oyunculara uyarıda bulundu. TD Mustafa Denizli de "Bugünleri aşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın..." açıklamasını yaptı.

Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Ceyhun Gülselam koronavirüs karantinasında.

Denizli'nin Daouda Bamba'nın yanında Cesar Pinares değil Ahmed Rayyan'la maça başlaması bekleniyor.

Naderi'nin yokluğunda Özgür Özkaya yerine Cebrail Karayel'i bir kez daha sol bekte görebiliriz. Bu durumda sağ bekte Tolga Ünlü oynamaya devam edecektir.

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 6da 6 yapabilecek mi Altay maçına iddaa oynayanların %61i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in Emre Belözoğlu ile çıktığı 5 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Altay'ın ligdeki son 7 maçının 5'i "İYX" oldu, bu 5 maçın 4'ünde ilk yarı gol atılmadı!

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Başakşehir ile Altay'ı karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Başakşehir kazanır" tercihine 1,60 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,69'dan oynayabilirsiniz. "2-3 GOL" tercihi diğerlerinde 1,81 iken Misli.com'da 1,84!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!

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%61'lik kesim Emre Belözoğlu ile 5'te 5 ilerleyen Başakşehir'den bir galibiyet daha bekliyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 6da 6 yapabilecek mi Altay maçına iddaa oynayanların %61i...

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk, Inter formasıyla San Siro'da çıktıkları ilk maçı ve duygularını anlattı...

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#Misli.Com#İddaa#Başakşehir Altay

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