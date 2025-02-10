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Başakşehir, Davidson'un ayrılığını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Başakşehir#Davidson
Başakşehir, Davidsonun ayrılığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 13:19

Başakşehir, Davidson'un Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC'ye transfer olduğunu duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Brezilyalı hücum oyuncusu Davidson Pereira'nın Çin Süper Lig ekibi Qingdao West FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon İstanbul ekibiyle 33 resmi maçta 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

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İşte Başakşehir'in açıklaması;

"Teşekkürler Davidson Pereira!

Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin
Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur.

Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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#Transfer#Başakşehir#Davidson

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