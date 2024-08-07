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Başakşehir, Danijel Aleksic'le yollarını ayırdı

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#Transfer#Başakşehir#Süper Lig
Başakşehir, Danijel Aleksicle yollarını ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 20:28

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019'dan bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda, Avrupa kupalarında ve birçok başarımızda önemli katkıları bulunan Danijel Aleksic ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Danijel Aleksic'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir formasıyla 182 maça çıkıp 37 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.

Aleksic, RAMS Başakşehir'in bu sezon UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita ile karşılaştığı iki maçta da sonradan oyuna dahil olarak görev yapmıştı

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#Transfer#Başakşehir#Süper Lig

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