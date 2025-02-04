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Başakşehir - Çorum maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta mücadelesi!

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Başakşehir - Çorum maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 10:12

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün Başakşehir - Çorum maçı ekranlara geliyor. Çorum FK, bugün Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2.hafta maçında konuk olacağı Süper Lig ekibi Başakşehir FK ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Melih Kurt yönetecek. Peki, Başakşehir - Çorum maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanları başlıyor. C Grubu 2. maçında İstanbul Başakşehir- Çorum ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Çorum maçı canlı yayın kanalı ve saati de karşılaşmayı seyretmek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta mücadelesi!

BAŞAKŞEHİR - ÇORUM MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında 4 Şubat Salı günü Başakşehir evinde Çorum’u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

 

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