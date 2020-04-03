Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt: "Futbolda hiçbir şey aynı kalmayacak"

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin akıbetinin ne olacağı şu anda tüm futbol camiasının 1 numaralı gündem maddesi. Şimdilik masada 3 seçenek duruyor:

· 1-) 2019-20 sezonu mutlaka tamamlanacak.

· 2-) Ligler mevcut sıralamayla tescil edilecek.

· 3-) Hiç oynanmamış sayılıp iptal edilecek... Şu an itibariyle bu seçeneklerin hangisinin ağır bastığını ve UEFA yetkililerinin düşüncesini Medipol Başakşehir

Kulübü CEO’su ve Avrupa Kulüpler Birliği Komitesi Üyesi Mustafa Eröğüt’e sorduk. Konunun en yetkin uzmanları arasında yer alan Eröğüt, herkesin merak ettiği sorunun cevabının yanı sıra, futbolun geleceği hakkında da önemli tespitlerde bulundu.

PREMIER LIG'İN YAYINCISI 762 MİLYON STERLİN'İ GERİ İSTİYOR

· Futbol ligleri ne zaman başlayacak, ya da daha doğrusu başlayacak mı?

UEFA’da bu konuda üç tane toplantı yapıldı, hem bu toplantı raporları hem de diğer paydaşlarla yaptığımız görüşmelerin sonucu olarak bu durumu şöyle yorumluyorum; bu sezon bir şekilde oynanacak ve tamamlanacak. Aksi halde kulüplerin, federasyonların ve UEFA ile FIFA gibi organizatörlerin yayıncılara ve sponsorlara ödemesi gereken tazminatlar gündeme gelecek. Çok büyük paralardan bahsediyoruz. Dünyanın ekonomik anlamda en büyük futbol ligi dediğimiz Premier Lig başta olmak üzere hiçbir organizasyonun böyle bir nakit çıktısını tek seferde kompanse etme şansı yok. Şu anda Premier Lig için, yayıncı kuruluşun oynanmamış maçlar değerindeki 762 milyon Sterlin’i kulüplerden geri isteyeceği konuşuluyor.

BU SEZON EYLÜL AYINDA BİTİRİLİR EKİMDE YENİ SEZON BAŞLAR

Kulüplerin ikinci büyük gelir kaynağı olan maç günü gelirleri de durdu. ‘Maç günü’ olarak sınıflandırdığımız gelirler sadece bilet gelirinden oluşmuyor. Maça gelen bir taraftarın stadyum içerisinde lisanslı ürün dâhil yaptığı her harcama bu kategoride. Sponsorluk ve reklam gelirleri gelir dağılımında 3. sırada yer alıyor ve bu durumdan etkilenmemesi mümkün değil. Tüm futbol ailesinin sözleşmelerle sponsorlarına taahhüt ettiği reklam, görünürlük ve aktivasyonlar mevcut. Futbolun oynanmadığı bir ortamda neyi kime göstereceksiniz? Sonuç olarak ağustos ayının sonunda hatta eylül ayına bile sarksa 2019-20 sezonu bitirilip en geç ekim ayında da yeni sezonun başlayabileceğinin planlandığını görüyorum.

· Maçların ertelenmesi futbolcuları nasıl etkiledi?

Mutlaka bu durum futbolcuları etkiledi. Futbolcu her şeyden önce bir insan. Bu noktada çoğu kulüp, evde devam eden antrenmanlar sürecinde futbolcularını Skype, Facetime, gibi bir takım teknolojik imkanlar sayesinde sürekli izliyor.

KRİZİN ETKİLERİNİ KISA, UZUN VE ORTA VADEDE HİSSEDECEĞİZ

· Futbolda ne kadar büyüklükte bir ekonomik daralmadan bahsediyoruz?

Her şey henüz çok yeni ve hâlâ hasarın büyüklüğünü ölçmeye çalışıyoruz. Kesin olan şu ki, bu etkileri kısa, orta ve uzun vadede hissedeceğiz. Maç günü gelirlerinin noksanlığı kısa vadede direkt olarak hissedeceğimiz bir kayıp. Yayın ve sponsorluk gelirleri orta vadede hissedilecek etkiler olacak. Maçların oynanmaması, ya da tartışılan senaryolardan biri olarak maç sayılarının azaltılarak bu sezonun tamamlanması UEFA gelirlerinin azalması anlamına geliyor.

YENİ DÖNEME HIZLI ADAPTE OLAN KULÜPLER ÖNE GEÇER

Medipol Başakşehir Kulübü CEO’su Mustafa Eröğüt, koronavirüs salgınının yarattığı sosyal travma nedeniyle insanların belirli bir süre kalabalık ortamlara girmeye tereddüt edeceğini vurgulayarak, “Maçların başlamasını takip eden belli bir süreyi daha ‘seyircisiz’ olarak ön görmekte fayda var” dedi. Eröğüt, “Yenilikçi düşünce, hızlı değişimlere adapte olabilen stratejiler, teknoloji entegre iş modellerine sahip ve aksiyona geçmek için krizin geçmesini beklemeyen kulüpler değişen futbol çevresinde bir adım önde olacaktır” mesajını verdi.

YABANCI TRANSFERİ ZORLAŞACAK YERLİYE DÖNÜLECEK

Transfer, iki tarafın da gönüllü olmasını gerektiren bir durum. Biz bu pandemi akabinde büyük bir sosyal travma ile de karşı karşıya kalacağız. İnsanlar, bir ülkeden başka bir ülkeye futbol oynamaya gitmek bir yana, bir süre dışarı çıkmaya bile çekiniyor olacaklar. Tüm bunları dikkate aldığımda kısa ve orta vadede transfer konusunda iç piyasaya dönüleceği kanaatindeyim. Özellikle 100 milyon Euro ve üzeri transferler en azından bir süre gerçekleşmeyecek. Ayrıca; bilançoları oyuncu satmaya bağlı kulüplerin bu dönemde de büyük bir sıkıntı yaşayacağı gözüküyor.

VİRÜS SONRASI SPONSORLAR İÇİN BİR FIRSAT

· Pandemi sonrası bizi nasıl bir futbol ortamı bekliyor? Futbol aynı kalacak mı?

Aynı kalması mümkün değil. Her şeyden önce bir ekonomi yönetimi içerisinde olacağız. Yeni gelir kaynakları arayacağız. Taraftarların futbol ile etkileşimlerinin kesintiye uğramasına izin vermemeliyiz. Bu amaçla dijital kanallar ve sosyal medyayı kullanabiliriz. En büyük araçlardan biri E-spor. Sosyal travma nedeni ile insanlar bir süre evlerinden çıkmaya tereddüt edeceklerdir. Özellikle futbola yatırım yapan markalar için bu dönemi bir fırsat olarak görüyorum; çünkü taraftarlar, ‘kötü günde de takımın yanında olma’ duygusuna önem vermektedirler. Bu, marka ile hedef kitle arasında duygusal değeri yakalayabileceği bir fırsat.

JUVENTUS VE BARCELONA DIŞINDAKİ KULÜPLER DE MAAŞ İNDİRECEK

· Kulüpler ile oyuncular arasındaki sözleşmelerde yer alan ücretler ve süreleri de çok tartışılıyor...

TFF regülasyonları gereği olarak sözleşmelerimiz ‘31 Mayıs ya da ilgili sezonun son maçına kadar’ devam ediyor. Ekonomik kısmında ise her kulübün alacağı önlemler kendi inisiyatifindedir. Juventus, Barcelona gibi dev kulüpler de bu krizde ilk olarak oyuncuları ile pazarlık yaparak kısa süreli nakit akışını rahatlatma yoluna gittiler. İlerleyen günlerde bu tarz yaklaşımları daha fazla göreceğiz muhtemelen.

ALACAĞINIZ OYUNCU VİRÜSLÜ ÇIKARSA?

· Bu kriz transfer dönemini nasıl etkileyecek?

Transfer dediğimiz olay, öncesinde uzun bir izleme, sonrasında da oyuncu, menajeri ve kulübünün de dahil olduğu uzun bir iletişim sürecini kapsıyor. Prensipte anlaşsanız dahi imzalar atılmadan önce futbolcunun sağlık taramasından geçmesi gerekiyor. Biz henüz ilk adımda takılmış durumdayız. Oyuncu izleme aktiviteleri bir süredir online devam ediyor ve uzun bir süre bu şekilde süreceğe benziyor. Bu noktada çıplak gözle izleyemediğimiz bir oyuncuyu almak ne kadar makul, tartışılır. Tüm aşamaları geçip, futbolcu ile anlaşsanız dahi ilgili ülkeler arası karantinanın ne kadar devam edeceği belirsiz. Oyuncunun virüsü taşıyıp taşımadığını bilmiyorsunuz. Bu noktadan sonraki her adım ayrı bir risk.