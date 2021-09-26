Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

İlk galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı alan Medipol Başakşehir, sahasında ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının kanal ve saat bilgisine yönelik araştırmalar başladı.
Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Başakşehir-Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Berkay, Aleksic, Visca, Deniz, Okaka
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Emir, Phiri, Dabo, Boldrin, Alper, Bolasie, Remy