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Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda

Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 1 puanla ligin son sırasında yer alan Karadeniz takımı, Başakşehir'e karşı üstünlük sağlayıp üst sıralara çıkmanın peşinde. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının detayları...

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İlk galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı alan Medipol Başakşehir, sahasında ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının kanal ve saat bilgisine yönelik araştırmalar başladı. 

Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Başakşehir-Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Berkay, Aleksic, Visca, Deniz, Okaka

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Emir, Phiri, Dabo, Boldrin, Alper, Bolasie, Remy

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