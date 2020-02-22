Başakşehir, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı!
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı belirtildi.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Rize'ye gidecek.
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