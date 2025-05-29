Başakşehir, Çağdaş Atan'ın sözleşmesini uzattı

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Başakşehir, son 2 yıldır teknik direktörlük görevinde bulunan Çağdaş Atan ile yeni sözleşme imzaladı.

45 yaşındaki teknik adam ile başkan Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Başakşehir FK, DNA'sında Avrupa olan kulüp. Biz de iki sezon üst üste Avrupa kupalarına katılarak bu serüvenimize başarıyla devam ettiğimizi düşünüyoruz. İlk Avrupa kupası deneyiminde play-offta 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak gösterdiğimiz başarıyı grup etabına taşıyamadık. Bu sene bizim kulağımıza büyük bir küpe oldu. Bu sezon Avrupa kupalarında edindiğimiz tecrübeyle heybemizi çokça doldurduk. Önümüzdeki sezon Avrupa'da hedefimiz daha farklı daha büyük olacak. Söylemlerimiz, isteğimiz bu yönde olacak umarım saha sonuçları da böyle olur. Ekibimizce hedefimiz bu" şeklinde konuştu.

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PIATEK, AL-DUHAIL YOLCUSU

Polonyalı golcüleri Piatek'in kulüpteki geleceğiyle ilgili konuşan Çağdaş Atan,"Önemli bir rakama başka bir takıma transfer olabilir. Önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.

Çağdaş Atan'ın ardından konuşan Başakşehir Başkanı Göksal Gümüşdağ da, "Piatek'le ilgili Al Duhail ile görüşmelerimiz devam ediyor. İki ülke vardı, biri Dubai, biri Katar. Al Duhail ile bitime doğru gidiyor. Zannediyorum pazartesiye kadar transferi bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.