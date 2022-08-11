Canlı Anlatım: Başakşehir Breidablik maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir ile Breidablik kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Başakşehir 3-1 kazandı.
İkinci yarı oynanıyor
Başakşehir: 1
Breidablik: 0
Goller: 44' Okaka
BAŞAKŞEHİR BREİDABLİK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur Ön Eleme rövanş mücadelesinde Başakşehir, Breidablik'i konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Touba, Ndayishimiye, Şener, Berkay, Biglia, Ömer Ali, Serdar, Deniz, Okaka
Breidablik: Elnarsson, Thorhallsson, Qvist, Muminovic, Gunnlaugsson, Eyjolfsson, Yeoman, Einarsson, Sowe, Svanthorsson, Steindorsson