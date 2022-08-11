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Canlı Anlatım: Başakşehir Breidablik maçı

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#Başakşehir#Breidablik#Başakşehir Breidablik Maçı
Canlı Anlatım: Başakşehir Breidablik maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 09:28

Başakşehir ile Breidablik, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir ile Breidablik kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Başakşehir 3-1 kazandı.

İkinci yarı oynanıyor

Başakşehir: 1

Breidablik: 0

Goller: 44' Okaka

BAŞAKŞEHİR BREİDABLİK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur Ön Eleme rövanş mücadelesinde Başakşehir, Breidablik'i konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Touba, Ndayishimiye, Şener, Berkay, Biglia, Ömer Ali, Serdar, Deniz, Okaka

Breidablik: Elnarsson, Thorhallsson, Qvist, Muminovic, Gunnlaugsson, Eyjolfsson, Yeoman, Einarsson, Sowe, Svanthorsson, Steindorsson

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#Başakşehir#Breidablik#Başakşehir Breidablik Maçı

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